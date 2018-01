Scholen krijgen forse subsidies 24 januari 2018

02u35 0

De Vlaamse regering maakt onder impuls van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) subsidies van 420.858,65 euro en 202.883,30 euro vrij. Die sommen gaan respectievelijk naar de vrije basisschool Sint-Jozefinstituut en de vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs De Sprong in Kortrijk. "We plannen de bouw van een nieuw sanitair blok", zegt directrice ad interim Marieke Destatsbader van Sint-Jozef in de Groeningelaan. "Wij laten twee platte daken renoveren, de ramen in de gangen vervangen, de elektriciteit vernieuwen, plafonds verlagen en schilderwerken uitvoeren", zegt directrice Hilde Malfrère van De Sprong in de Rekollettenstraat in de wijk Overleie. (LPS)