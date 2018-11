Schoenmaker viert 30 jaar in Ring Shopping JOYCE MESDAG PETER LANSSENS

09 november 2018

02u24 9 Kortrijk Luc Van Dooren (53) vierde afgelopen weekend zijn 30ste verjaardag in winkelcentrum Ring Shopping in Kortrijk. Al drie decennia lang herstelt hij er schoenen bij Mister Minit. "Als ik mag, doe ik dit tot mijn allerlaatste werkdag: elke dag ontmoet ik nieuwe mensen."

Sinds 3 november 1988 herstelt Luc Van Dooren schoenen in het Ring Shopping. "Ik heb eerst een opleiding gekregen in Zottegem, daarna heb ik een half jaar in de vestiging van Mister Minit in Roeselare gewerkt, en daarna een jaar in de winkel in Sint-Eloois-Vijve", vertelt Luc. "Toen ik hoorde dat er een vaste plek vrijkwam in de vestiging in Ring Shopping in Kortrijk, heb ik niet geaarzeld: ik ben meteen vanuit Middelkerke naar Kortrijk verhuisd."





Afwisselend

Enkele jaren na zijn aanwerving in de Ring Shopping werd Luc er winkelverantwoordelijke.





"Intussen zijn onze activiteiten fel uitgebreid. We herstellen niet alleen schoenen, maar we dupliceren ook sleutels, verkopen lederwaren zoals portefeuilles en handtassen, herstellen horloges en uurwerken, en verzorgen graveer- en drukwerk. Het maakt mijn job enorm afwisselend." Luc volgde enkele jaren geleden ook een opleiding, zodat hij nieuwe werkkrachten bij Mister Minit de kneepjes van het vak mag leren. "Zo'n twee keer per jaar komt hier dan een nieuweling 4 maanden lang opleiding volgen. Of ik dan zelf alles kan? Ik kan toch véél", lacht Luc.





Pralines

Het zijn drukke dagen voor Luc op dit moment. "Mensen hebben de hele zomer de tijd om hun winterschoenen te laten herstellen, maar toch wachten ze elk jaar tot de winter eraan komt", vertelt Luc. "Plots kan het niet snel genoeg gaan, uiteraard. Het wordt ook in het algemeen weer wat drukker. Na de topperiode in de crisis 10 jaar geleden, daalde het aantal schoenen dat mensen lieten herstellen weer wat, maar nu stijgt dat aantal weer geleidelijk aan." Luc had enkele maanden geleden al subtiel laten weten aan het management van Ring Shopping dat zijn 30ste verjaardag in het winkelcentrum eraan kwam, in de hoop dat ze hem in de bloemetjes zouden zetten.





"Maar ik heb niets meer gehoord", zegt Luc. Luc zorgde dan maar voor zijn eigen feestje: op zijn toonbank stond een grote doos pralines, zodat hij aan elke klant kon vertellen dat hij iets te vieren had nu zaterdag, én aan het eind van de dag trok hij een flesje open om zijn dichtste buren te trakteren.





"Het is niet dat we de deur bij elkaar platlopen", zegt hij. "Maar we komen 's avonds, als de grootste drukte voorbij is, wel eens 'buiten' om een praatje te slaan." Hoewel ze Luc inderdaad wat uit het oog verloren waren, volgt er zeker nog een verrassing, belooft marketingcoördinator Charlotte Tahon van Ring Shopping. "Dat iemand hier 30 jaar werkt in ons winkelcentrum is zéker een mooie reden om te vieren. We gaan Luc absoluut nog eens in de bloemetjes zetten voor die mooie verjaardag."