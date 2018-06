Schepen voor het eerst papa en meteen tweeling 08 juni 2018

CD&V-schepen Stijn Tant (29) uit Moorsele is voor het eerst papa en meteen van een tweeling. Zijn vrouw Heleen Parmentier (28), lerares in het Guldensporencollege Plein in Kortrijk, beviel in de nacht van zondag 3 op maandag 4 juni van Lotte en Noor in de materniteit van het ziekenhuis AZ groeninge.





"Ze zagen het levenslicht om 2.17 en 2.19 uur, met amper twee minuutjes verschil dus", zegt Stijn Tant. "Lotte meet 40 centimeter en weegt 1,4 kilogram, Noor meet 45 centimeter en weegt 1,8 kilogram. Ze zijn vijf weken te vroeg geboren, er kwam een keizersnede bij kijken, maar alles verliep vlot. Lotte en Noor liggen wel nog in een couveuse. Van het moment ze 2,3 kilogram wegen, mogen ze naar huis. Dat zal nog enkele weken duren. Mijn vrouw mag vrijdag (vandaag, nvdr.) naar huis. We gaan dus op en af rijden naar AZ Groeninge. We zijn heel trots op onze twee mooie dochters. Ik weet nu meer dan ooit waarom ik iedere dag mijn best doe om er mee voor te zorgen dat het goed en aangenaam wonen is in Wevelgem en dat het zo blijft. Ik doe het nu ook voor mijn dochters en voor hun toekomst. Of ik het werk zal kunnen combineren met de opvoeding van Lotte en Noor? Dat zal zeker lukken", aldus Stijn Tant, die ook syndicus-medewerker is in immobiliënkantoor Sofimo met vestigingen in Roeselare en Ieper. Hij is sinds januari 2010 schepen.





