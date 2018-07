Schepen Scherpereel gehuwd 06 juli 2018

N-VA-schepen van Economie Rudolf Scherpereel (66) is in alle intimiteit getrouwd. Hij maakte zijn huwelijk met Rosa De Clerck nu op Facebook bekend. De huwelijksplechtigheid was op vrijdag 29 juni in Wielsbeke en werd er in goeie banen geleid door eerste schepen Rik Buyse (N-VA). Scherpereel en De Clerck kennen elkaar tien jaar. Het is het derde huwelijk binnen het stadsbestuur. Eerder huwden al schepen Bert Herrewyn (sp.a) met zijn Inge en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) met zijn Anouk. (LPS)