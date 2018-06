Schepen is drie dagen gemachtigd opzichter 14 juni 2018

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) is nog tot en met vandaag gemachtigd opzichter, om ouders en kinderen het zebrapad over te helpen voor basisschool Sint-Theresia in de Oudenaardsesteenweg. De school zoekt al maanden naar gemachtigde opzichters. "Ik voel dankbaarheid bij de mensen, omdat ik ze help", zegt Weydts. "Het belang van een gemachtigd opzichter is groot in deze drukke omgeving. Automobilisten zien me staan met mijn fluohesje en rijden automatisch voorzichtiger. Ze houden ook sneller het zebrapad vrij. Het is een job met engagement en verantwoordelijkheid, maar het is vooral een leuke job", aldus Weydts, die nogmaals een oproep doet aan geïnteresseerden om via het meldpunt 1777 in te tekenen als gemachtigd opzichter. De opleiding, in samenwerking met de politie, duurt slechts een uurtje. Ouders, leerlingen en leerkrachten van Sint-Theresia voerden enkele maanden geleden onder impuls van Kahina Aksil (34) uit Bissegem drie keer actie op het slecht aangeduide zebrapad. Aksil komt bij N-VA op voor de verkiezingen en is vanaf september voorzitter van de ouderraad van Sint-Theresia. Er komen tegen september knipperlichten aan beide zijden van het zebrapad, onder impuls van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "En ik zorg ervoor dat het zebrapad herschilderd wordt, zodat iedereen het ziet", besluit schepen Weydts.





(LPS)