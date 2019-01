Schepen Axel Ronse op drie voor Vlaams parlement Peter Lanssens

30 januari 2019

11u05 0 Kortrijk Schepen van Cultuur en Vlaams parlementair Axel Ronse (37) uit Kortrijk hoopt op een nieuw mandaat in het Vlaams halfrond. Hij krijgt de derde plaats op de West-Vlaamse N-VA-lijst voor het Vlaams parlement. De verkiezingen – Vlaams, federaal en Europees – zijn op zondag 26 mei.

Axel Ronse staat gekend als de ‘arbeidsmarktspecialist’ bij N-VA en was voor hij in de politiek stapte nog directeur bij Unizo. “Ik dank de partij voor de mooie kans”, zegt hij. “Ik kies bewust om me kandidaat te stellen voor het Vlaams parlement, zodat ik er mijn werk op het vlak van arbeidsmarktbeleid verder kan zetten. Wat zeker in West-Vlaanderen erg belangrijk is, want onze jobs raken moeilijk ingevuld.” Zijn stokpaardjes: mensen versneld opleiden, talenten aantrekken en subsidiejobs omvormen tot activerende trajecten.

Brugpensioen laten uitdoven

Ronse wil via het parlement ook druk zetten om het brugpensioen (SWT) te laten uitdoven, de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken en te werken aan een echt activeringsbeleid voor langdurig zieken. Hij hoopt het Vlaams niveau verder als hefboom te gebruiken voor belangrijke cultuurprojecten in Kortrijk: “We bouwen aan een eigentijds museum waar heel de provincie trots op zal zijn. En onze schouwburg bestaat binnenkort 100 jaar. We investeren voor het eerst in decennia serieus in deze parel”, aldus Ronse. Nog enkele weetjes: Axel Ronse loopt in zijn vrije tijd marathons en is een gepassioneerd kitesurfer.