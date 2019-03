Schepen Arne Vandendriessche en vriendin verwachten eerste kindje Peter Lanssens

20 maart 2019

18u15 0 Kortrijk Team Burgemeester-schepen Arne Vandendriessche (36) en zijn vriendin Valerie Hellebuck (33) verwachten midden juli een zoontje. Valerie is vijf maanden zwanger.

“Een bewuste keuze, we zijn drie jaar samen en we willen graag kindjes. Valerie wil twee kindjes en ik drie, wat ideaal is”, zegt Arne, al papa van dochter Stella (4). “Valerie is mijn rots in de branding en mijn soulmate. We kunnen samen alles aan. Trouwen? Ik vraag het haar op een dag zeker”, aldus de schepen. Arne Vandendriessche is ook zaakvoerder van Signpost, het in ons land grootste ICT-bedrijf met focus op het onderwijs. Valerie is beleidsadviseur bij de intercommunale Leiedal. Het koppel woont in de Kortrijksestraat in Heule. Het zijn vruchtbare tijden bij Team Burgemeester momenteel. Want ook burgemeester Vincent Van Quickenborne (45), wordt heel binnenkort voor de tweede keer papa. Zijn echtgenote Anouk Sabbe (36) is hoogzwanger. De bevalling is op 2 april uitgerekend. Dochter Bo (2) krijgt straks een broertje of zusje.