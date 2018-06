Schenk sportkledij aan Kringloopwinkel 20 juni 2018

02u43 1 Kortrijk Basketster Ann Wauters (37) uit Bellegem zakte dinsdagnamiddag af naar de sportcampus Lange Munte op Hoog Kortrijk om er sportkledij te schenken.

Ze roept Kortrijkzanen op om zelf sportkledij af te geven in de Kringloopwinkel of sportcampus Lange Munte. De kleren gaan naar minderbedeelde mensen. Kledij afgeven kan ook op de Guldensporenmeeting op sportcentrum Wembley op 14 juli. Kledingstukken zijn vanaf 25 augustus te koop aan spotprijzen in de Kringloopwinkel. De opbrengst gaat naar het sportkledijfonds van de vzw Sportplus. Ook de Gezinsbond, atletiekvereniging koninklijk Kortrijk Sport Atletiek en de stad helpen mee. Info: www.dekringloopwinkel.be/grote-inzameling-sportkledij. (LPS)