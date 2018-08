Schade noodweer beperkt 10 augustus 2018

De overlast door het aangekondigde noodweer is in de Kortrijkse regio beperkt gebleven. "We kregen wel wat oproepen binnen, maar alles viel goed mee", zegt kapitein Hendrik Verdonck. De brandweer moest uitrukken voor verstopte rioolputjes en loshangende takken. (VHS)