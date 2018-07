SC Lange Munte krijgt 14 kleedkamers 19 juli 2018

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) maakt 195.825 euro vrij voor de uitbouw van sportcampus Lange Munte. Begin 2019 start het optrekken van een multifunctioneel gebouw, palend aan de topsporthal. De nieuwbouw krijgt veertien kleedkamers, zes kleedkamers met vergaderruimte voor scheidsrechters, sanitair en bergingen voor sportmateriaal en groenonderhoud. Op de nieuwbouw komt een dakterras als uitbreiding van de cafetaria. De nieuwbouw, goed voor een kost van 925.000 euro, is in september 2019 instapklaar. "De kleedkamers zullen jaarlijks door 73.000 sporters van 21 clubs gebruikt worden", zeggen schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld) en schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). De tijdelijke containerkamers staan er al te lang en zijn aan vervanging toe. (LPS)