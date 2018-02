Samya Lekfif verkozen tot beste verkoper 12 februari 2018

Tijdens de jaarlijkse verkoopdag van Vlajo in Ring Shopping Kortrijk Noord werd Samya Lekfif van Hemelvaart Waregem verkozen tot beste verkoper van alle deelnemende mini-ondernemingen.





Als beste verkoper krijgt ze een ballonvaart cadeau. Met de mini-onderneming Confi'choc won Hemelvaart Waregem tevens in de categorie mooiste verkoopstand. Het beste verkoopsteam ging naar Mel'Amore van het Guldensporencollege Kortrijk. Lykke van Rhizo Campus Oost Kortrijk had het beste product en concept, net zoals Pineapple Games van Vives Kortrijk. Zij wonnen allen een cheque van 100 euro. (XCR)