Samuel in finale Belgium's Got Talent WON EERDER AL HET NEDERLANDSE BATTLE ON THE DANCEFLOOR JOYCE MESDAG

25 mei 2018

02u59 0 Kortrijk Samuel Chan (28) uit Heule staat vanavond in de finale van Belgium's Got Talent met zijn danscrew Avant Garde Collective. Hij is de enige Belg in de groep Nederlandse dansers. "Voor mij is dit een beetje een thuismatch."

Samuel is niet aan zijn tv-proefstuk toe. 9 jaar geleden deed hij mee aan zijn eerste tv-programma: So you Think You Can Dance, waar hij de top 16 haalde. In 2011 nam hij al eens deel aan Belgium's Got Talent, met de dansformatie Co.Lab. Die deelname was ook al goed voor een finaleplaats. En twee jaar geleden won Samuel Chan de Nederlandse wedstrijd Battle on the Dancefloor met hetzelfde Avant Garde Collective waarmee hij vanavond aantreedt.





"Eigenlijk doe ik vooral mee aan die tv-programma's om wat bekender te worden bij het ruime publiek", zegt Samuel. "Sinds we twee jaar geleden die Nederlandse wedstrijd wonnen, kwamen de boekingen voor optredens vlotjes binnen bij Avant Garde. Ik hoop dat onze deelname aan Belgium's Got Talent hetzelfde effect zal hebben in België."





Het is de danser Herrold Anakotta die de dansers van Avant Garde Collective samenbracht. "Hij verzamelde een aantal dansers rond zich waarvan hij vond dat ze wel samen pasten", legt Samuel uit. "Herrold had gelijk: onze dansstijlen passen goed samen, en we zijn erg op elkaar ingespeeld. Het jaar door repeteren we een drietal keer per maand samen. In aanloop naar een wedstrijd, zoals nu dus, is dat iets meer."





Het team maakt een goeie kans om te winnen, denkt Samuel. "Als ik terugkijk naar mijn eerste deelname aan BGT in 2011, dan zie ik toch dat mijn dansstijl een stuk volwassener is geworden, en dat mijn niveau veel verbeterd is. De diversiteit van Avant Garde is een grote troef. Elk lid van onze dansgroep blinkt uit in zijn eigen element, en als je al die elementen samenbrengt, dan krijg je magie op het podium, vind ik."





Samuel woont sinds een aantal maanden in Gent. "Ik voel me in de eerste plaats een 'wereldburger', omdat ik veel onderweg ben voor mijn dansjob. Maar vanbinnen blijf ik een West-Vlaming."





Het wordt daar een half West-Vlaams feestje vrijdag, want Samuel is bijlange niet het enige West-Vlaamse talent dat de finale heeft gehaald. "Het was me zeker al opgevallen, ja", zegt Samuel. "Je maakt wel sneller een praatje met provinciegenoten, merk ik. Ik kende sowieso al mensen in de finale. In CompAni-One zitten enkele heel goeie vrienden van mij. Of dat niet lastig is, moeten strijden voor de overwinning tegen vrienden? Het valt nog goed mee met de onderlinge concurrentie, hoor. We tonen elkaar filmpjes van onze repetities, en geven zelfs tips hoe het beter kan. We gunnen elkaar de overwinning."





In 2011 startte Samuel een dansschool in Gent, samen met twee mededansers. Hij geeft les in die school, maar ook in verschillende andere dansscholen. "We hopen dat iedereen ons steunt, en voor ons stemt vrijdag."