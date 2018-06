Samuel Chan is beste in Nederlands dansprogramma 13 juni 2018

Samuel Chan (28) uit Heule die met zijn danscrew Avant Garde Collective de finale van Belgium's Got Talent haalde, heeft het Nederlandse tv-programma Time to Dance gewonnen. Hij won eerder ook al het Nederlandse programma 'Battle on the Dancefloor'. "We zijn superblij met die overwinning, want dat betekent dat we eigenlijk de beste dansgroep zijn van Nederland." Met de overwinning ging een geldprijs van 50.000 euro gepaard. "Dat geld gaan we investeren in een eigen theatershow", zegt Samuel. Hij is de enige Belg in de groep Nederlandse dansers. Hun deelname aan Time To Dance liep voor een groot stuk gelijktijdig met hun deelname aan BGT. (JME)