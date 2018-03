Ruwbouw nieuw commissariaat af 07 maart 2018

02u40 2 Kortrijk De ruwbouw van het nieuwe politiecommissariaat in de Renaat de Rudderlaan is af. Het plaatsen van de ramen is nu bezig.

Terwijl binnen het indelen van publieke ruimtes zoals het onthaal en de aangiften en politionele ruimtes zoals verhoorlokalen reeds vergevorderd is. Het nieuwe commissariaat opent, met inbegrip van een parking met 229 plaatsen in het najaar. Er zullen overdag tot 160 medewerkers en 's nachts tot 30 medewerkers aan de slag zijn in het commissariaat. De nieuwbouw, alle kosten samen bedragen ondertussen al ruim 36 miljoen euro, is een noodzaak. Het commissariaat in de Oude-Vestingsstraat in het centrum van Kortrijk dateert namelijk van 1965 en is niet meer sterk verouderd. (LPS)