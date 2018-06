Ruth Vandenberghe naar Team Burgemeester 05 juni 2018

02u56 0 Kortrijk Opvallende nieuwe kandidaat bij Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne: Ruth Vandenberghe (45).

Haar carrière begon midden jaren 90 op het kabinet van toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).





Ze ging daarna aan de slag in het stadhuis onder de vleugels van toenmalig burgemeester Emmanuel de Bethune (CD&V). Twintig jaar later trekt Ruth Vandenberghe met Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) naar de gemeenteraadsverkiezingen.





Haar speerpunten zijn: buurtcomités nog meer zelf over zaken laten beslissen door ze als 'miniparlementjes' een budget te geven, een binnenstad met nieuwe groene plaatsjes en een autoluwer stadscentrum met beter openbaar vervoer. Zo wil Ruth Vandenberghe de taxidienst Uber in Kortrijk.





"Het klikt met Vincent, door zijn gedrevenheid en no-nonsenseaanpak", zegt ze. Indien Ruth Vandenberghe verkozen wordt, moet ze haar job - ze coördineert het inspraakproject Kortrijk Spreekt - opgeven voor de politiek. (LPS)