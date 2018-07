Rust keert terug in 'seksbos' AANTAL GAS-BOETES EN KLACHTEN NEEMT AF PETER LANSSENS

12 juli 2018

02u43 6 Kortrijk De rust keert terug in het 'seksbos' langs de E17 in Marke, waar er sinds mei een strenge aanpak is met politiepatrouilles en GAS-boetes tot 350 euro. Het aantal GAS-boetes neemt er snel af, net zoals de klachten van omwonenden.

Het verborgene van de bosjes rond een uitkijkpunt in de vorm van een libel in het stadsgroen Marionetten op Hoog Kortrijk, makkelijk bereikbaar vanaf de parking van tankstation Shell langs de E17 in Marke, is voor sommige personen verleidelijk om er losse seksuele contacten te hebben. Ze laten er bovendien allerlei afval achter zoals gebruikte condooms en Kleenex-doekjes. Omdat het zo niet verder kan, is er sinds enkele maanden een strenge aanpak. Wie de wandel- en graspaden verlaat om de bosjes te betreden, riskeert sinds mei een GAS-boete tot 350 euro. "De politie stelde in mei negen pv's op, in juni waren dat nog twee pv's en deze maand staat de teller voorlopig op één pv", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Het ging over acht Belgen en vier Fransen, die een pv kregen. Het probleem is nu zo goed als onder controle. Er zijn ook veel minder klachten van buren en bezoekers. En het probleem heeft zich niet verlegd naar een andere plek in onze stad."





Condooms

We bezochten gisteren zelf het 'seksbos'. En stelden inderdaad vast dat er met uitzondering van enkele exemplaren nog amper gebruikte condooms rondslingeren in de bosjes. Er is ook geen stormloop naar de twee condoomautomaten in het toilet van de Pizza Hut op de naastgelegen E17-parking. "Die automaten kunnen ook niet gebruikt worden, want er zitten al meer dan een jaar geen condooms meer in", glimlacht de toiletdame. "Of er vaak verdachte personen opduiken? Die zien we amper", aldus de toiletdame.





"De politie houdt de doorgedreven patrouilles zeker tot na de zomer aan", stelt Vincent Van Quickenborne. De bordjes, die in mei geplaatst werden om de strenge aanpak aan te kondigen en waarop ook staat dat je niet mag fietsen in de bosjes en honden er aan de leiband moet houden, blijven sowieso staan. Wat niét verdwenen is in de bosjes, is het gebrek aan respect van vooral buitenlandse truckers die vanop de E17-parking de bosjes induiken om er hun grote behoefte te doen. Omdat ze niet willen betalen om naar het toilet te gaan. De bosjes liggen dan ook vol uitwerpselen en vochtige doekjes waarmee de vrachtwagenchauffeurs hun billen afvegen.





Ook opmerkelijk: door de strenge aanpak, zo mag de politie ook iedere bezoeker fouilleren en om zijn of haar identiteitskaart vragen, zie je bijna niemand meer. Ook bezoekers zonder bijbedoelingen mijden er nu dus de bosjes. Het is er nochtans rustig toeven, midden de natuur.