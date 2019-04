Ruim kwart miljoen euro verbeurd na vondst cannabisplantage, Ferrari en speedboot LSI

15 april 2019

10u41

Bron: LSI 4 Kortrijk Een 39-jarige man uit Kortrijk is maandag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden en een boete van 24.000 euro omdat hij een cannabisplantage runde. Hij verliest ruim 155.000 euro drugsgeld. Een Nederlands koppel dat meehielp, kwam er met 20 maanden cel en elk 6.000 euro boete vanaf. Voor hen is ruim 75.000 euro verbeurd verklaard. De helft van de celstraffen zijn voorwaardelijk.

Op 11 juli 2017 vielen speurders na klachten over een indringende cannabisgeur in de buurt binnen in de loods op de hoek van de Kuurnsesteenweg en Koolkapperstraat in Kortrijk. Een professionele cannabisplantage met zo’n 500 plantjes en 9,5 kilogram net geoogste cannabis konden opgerold worden. Huurder Frederik V. vloog 3,5 maanden achter de tralies. De man stond officieel in Frankrijk ingeschreven maar is afkomstig uit de Kortrijkse regio en op en top Vlaming. Met een officieel adres bij onze zuiderburen kon hij evenwel gebruik maken van het fiscaal gunstiger regime als grensarbeider om bij Stow in Wevelgem aan de slag te gaan. Meer dan drie maanden lang hield hij de lippen stijf op elkaar maar in november 2017 verklaarde hij dat het Nederlandse koppel Abdelmajid R. en Jessica W. ook bij de plantage betrokken waren. “De Nederlander zorgde voor de investering, het materiaal en de verkoop in Nederland, ik stelde enkel de loods ter beschikking”, aldus Frederik V. Naar eigen zeggen was de plantage nog maar zes maanden actief.

De openbare aanklager had evenwel tal van aanwijzingen dat de plantage al halfweg mei 2014 startte en drie jaar lang in totaal 1,1 miljoen euro omzet opleverde. Dat geld wilde het verbeurd verklaard zien, net als de Ferrari 458 en de speedboot van V. De rechter hakte de knoop door en achtte het bewezen dat er tussen 1 september 2016 en de dag van de arrestaties cannabis gekweekt werd. Geen drie jaar maar slechts 10 maanden dus. Daardoor verklaarde de rechter niet 1,1 miljoen euro maar ‘slechts’ 233.025 euro drugsgeld verbeurd. Aan elektriciteitsnetbeheerder Gaselwest moet het trio 44.971 euro betalen voor illegaal afgetapte elektriciteit.