Ruim 800 mensen bezoeken voor het laatst RTT-gebouw Peter Lanssens

17 februari 2019

16u59 0 Kortrijk Ruim 800 mensen bezochten zondagmiddag en -namiddag het vroegere RTT-gebouw uit 1947, nabij de Vlasmarkt. Ze grepen deze unieke kans omdat het monumentale pand de komende jaren het kloppend hart van een nieuwe woonbuurt wordt. Het was de laatste keer dat het gebouw in zijn huidige vorm bezocht kon worden.

De mensen trokken er niet zomaar naartoe. Zo’n 270 mensen schreven zich voor de prijs van 105 euro per persoon in voor DuisteRTT: een culinair treffen met elf chef-koks. Het aperitief en de hapjes waren in het RTT-gebouw, gevolgd door een foodsharing in volksrestaurant Vork. Daarna ging het terug naar het RTT-gebouw, voor koffie en thee van Viva Sara. En om er te proeven van een creatie met jasmijnrijst van Martijn Defauw van restaurant Rebelle in Marke, als ‘dessert van 2019’ bekroond in de culinaire gids van Gault&Millau. Nog eens 550 andere mensen schreven zich in voor het gratis SnuisteRTT, waarbij gidsen de historiek van het RTT-gebouw toelichtten. Studenten Eventmanagement van de hogeschool Vives leidden DuisteRTT en SnuisteRTT in goeie banen. Ook studenten van de hotelschool Kortrijk (Rhizo) hielpen mee. De deelnemende chef-koks waren van Het Vliegend Tapijt, Va et Vient, ViEr, Walle111, Oud Walle, Vol-Ver, Argendael, Messeyne, Taste and Colours, Rebelle en Hula.

Starterswoningen en lofts

Het woonblok tussen de Vlasmarkt, Tuinstraat, Spoorweglaan en Doorniksestraat wordt, de wijze waarop ligt nog niet helemaal vast, meegenomen in de nieuwe woonbuurt van de Antwerps-Mechelse promotor Project2-Willemen en AWG Architecten. In mei wordt een bouwaanvraag voor het totaalproject verwacht. Er is sowieso aan de Vlasmarkt ruimte voor zo’n vijftien appartementen, die gepromoot worden als starterswoningen voor jongeren of jonge gezinnen. Het RTT-gebouw, waar lofts kunnen, zal architecturaal veel aandacht krijgen. Ook de kantoorgebouwen van de Hulpkas en de oude Belgacomwinkel in de Doorniksestraat komen in het nieuwe project. Er zijn verder plannen voor een ondergrondse parking en een semi-publieke binnentuin. De nieuwe woonbuurt moet de toegangspoort tot de stad, vanuit de Doorniksewijk, accentueren.