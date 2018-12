Ruim 800 gratis kerstmaaltijden dankzij serviceclub Ronde Tafel 24 Maxime Petit

23 december 2018

De leden van serviceclub Ronde Tafel 24 hebben zondag van 6u30 tot rond 11u in Syntra West meer dan 800 kerstmaaltijden bereid. Die zijn bedoeld voor de hulpbehoevenden uit Kortrijk die op die manier ook eens culinair kunnen genieten op hun kerstavond. Het voorgerecht bestaat uit een stukje paté met veenbessenconfituur terwijl er tijdens het hoofdgerecht gesmuld kan worden van kalkoen met peperroomsaus, een groentemix en gebakken Parijse aardappeltjes. Als dessert is er een stuk chocolade voorzien. Tom De Niel van Ronde Tafel 24: “Het is een traditie die al een vijftien tal jaren standhoudt en die ervoor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben Kerst toch ook op een positieve manier kunnen beleven. Dankzij de vele sponsors konden we dit project weer realiseren. We leveren alle maaltijden in de loop van 24 december.”