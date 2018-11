Rugzak schrijnwerker weg na BouwXpo 14 november 2018

Schrijnwerker Dimitri Bouttelisier uit Staden is op zoek naar de man die zondagavond rond 18.15 uur op het einde van de beurs BouwXpo in Kortrijk Xpo buitenwandelde met zijn rugzak. Op Facebook plaatste hij de camerabeelden waarop je een man met de rugzak ziet wegwandelen online. "Een beloning van 500 euro voor de gouden tip", voegde hij er meteen ook aan toe. In de rugzak zat een laptop met verzamelde klantengegevens, een fototoestel en een iPad. De rugzak verdween op het einde van de beurs in een onbewaakt moment toen Dimitri nog even afscheid ging nemen van zijn buurman op de beurs. De dader verdween te voet via Kinepolis naar de rotonde vlakbij. Vanaf daar ontbreekt elk spoor. (LSI)