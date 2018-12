Rugbymatch steunt supporter met kanker: “Hij is er voor iedereen, nu zijn wij er voor hem” Peter Lanssens

06 december 2018

14u44 3 Kortrijk De Queens uit Kortrijk hebben het hart op de juiste plaats. De rugbyspeelsters houden op zaterdag 8 december een benefietmatch voor trouwe fan Benjamin Deltour (26). De Lauwenaar lijdt al anderhalf jaar aan lymfeklierkanker.

Benjamin Deltour, oud-leider van de scouts in Lauwe, stelt het goed. Dankzij de stamceltransplantatie, waar zijn broer voor zorgde. Maar Benjamin is momenteel nog fel verzwakt. Alternatieve medicatie, die niet terugbetaald wordt, kost bovendien al snel meer dan 8.000 euro. Nadat de scouts van Lauwe 120 kilogram marsepein verkochten en er ook al andere acties waren, springen nu ook De Queens, de damesploeg van rugbyploeg RC Curtrycke, op de kar. Ze houden zaterdag een benefietmatch. “Benjamin komt al enkele jaren naar al onze wedstrijden”, zegt speelster Mélodie Coudron (27). “Hij is er graag bij, zonder haantje de voorste te willen zijn. Een sympathieke kerel, op wie je altijd op kan rekenen en die er voor iedereen is. Hij moest helaas noodgedwongen onze laatste wedstrijden missen. Wij zijn er nu voor hem.”

Feestdagen

“Benjamin liet ons vanop zijn ziekbed weten dat hij de medicatie nog iets langer dan voorzien nodig heeft”, vervolgt Mélodie. “Hij zal daarom met heel veel spijt de match moeten missen. Hij hoopt wel om tegen de feestdagen terug thuis te zijn en is heel dankbaar voor alle mooie initiatieven. Het helpt hem mentaal en fysiek vooruit. Zijn vader zal proberen om naar onze benefietmatch te komen. We bekijken nog of we de match kunnen filmen, zodat Benjamin het toch meebeleeft. Hij steunt ons alvast mentaal, vanop afstand.”

Doneren per goal

De Queens strijden voor Benjamin op het veld, want het besef is groot dat de dure medicatie levensnoodzakelijk is voor de Lauwenaar. “Het wordt geen vriendschappelijke wedstrijd, maar een echte competitiematch, tegen Mons in tweede nationale”, zegt Mélodie. Fans registreren zich op de Facebookpagina ‘Scoren voor Benjamin! – RCC Queens XV vs. Mons RC’ en beslissen hoeveel ze doneren per try (goal in rugbytermen, red.). Wie niet aanwezig kan zijn, krijgt achteraf een mail met het te betalen bedrag. Er staan verder in de tribune en op het veld collectebussen, waar supporters kunnen doneren. “Wat ze trouwens dansend kunnen doen, want er zullen enkele dj’s muziek draaien”, zegt Mélodie. Ook op het programma: frietjes aan 2,50 euro waarvan telkens 50 cent naar Benjamin gaat en alle dranken aan een meerprijs van 0,30 euro, ook voor Benjamin. Er wordt op de tribune een sneltap geplaatst. De aftrap van de match van komende zaterdag is om 15 uur, op het sportcentrum Weimeersen in de Rollegemkerkstraat in Rollegem. De match duurt twee keer 40 minuten.