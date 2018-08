Rugbyclub zoekt trainers (en je hoeft geen expert te zijn) 25 augustus 2018

De Kortrijke rugbyclub RC Curtrycke is op zoek naar een aantal extra trainers. "We hebben voor onze tien groepen net voldoende trainers, maar willen graag nog wat extra begeleiders om die te ondersteunen", zegt Bjorn Torsy, jeugdcoördinator. "We zijn gestart in 2000 en tellen intussen 180 leden. Het is moeilijk om voldoende trainers te vinden voor onze snel groeiende club, vandaar dat we nu expliciet een oproep willen doen om extra mensen te vinden. Iederéén is welkom. Je hoeft geen expert zijn in rugby, helemaal niet. We zoeken vooral mensen die sterk zijn in het enthousiasmeren van anderen. De nodige opleiding kan je dan wel via onze club volgen." Wie interesse heeft om trainer te worden, kan zich aanmelden via e-mail op info@curtrycke.be. (JME)