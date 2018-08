Rouwkamp vol postkaartjes 09 augustus 2018

De vzw Saying Goodbye uit Kortrijk trekt opnieuw op rouwkamp met kinderen en jongeren. Deze zomer vertoeven ze van 12 tot 19 augustus in het Limburgse Opoeteren. "Omdat het voor iedereen belangrijk is om over een sociaal netwerk te beschikken bij verdriet of gemis, willen we daarom een oproep lanceren op zo veel mogelijk postkaart te sturen. Kaartjes met woorden van troost die kracht brengen, woorden die vertellen dat rouw en verlies bespreekbaar zijn binnen onze maatschappij", vertelt Frederique Vanassche. De kampplaats zal versierd worden met alle kaartjes die tussen 12 en 19 augustus gestuurd worden naar Kampplaats 't Driege B, Saying Goodbye, Roosterbergstraat 36, 3690 Opoeteren. (XCR)