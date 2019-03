Rotonde gedeeltelijk afgesloten door modder op de weg Alexander Haezebrouck

12 maart 2019

11u57 0 Kortrijk De drukke rotonde van de President Kennedylaan met de Beneluxlaan, die in directe verbinding staat met het Ei in Kortrijk, was vanmiddag gedeeltelijk afgesloten. Een vrachtwagen die aan het werk is in de buurt, verloor ter hoogte van de afslag om het Ei op te rijden aan de Kinepolis, een deel van zijn lading aarde.

De brandweer snelde ter plaatse om zo snel mogelijk de rijweg weer proper te spuiten. Door het incident was de afrit naar het Ei een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde voor heel wat verkeersproblemen, vooral in de richting van de Doorniksesteenweg was het lang aanschuiven.