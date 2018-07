Rotonde B Lambrechtlaan wekenlang afgesloten 27 juli 2018

Van 6 tot 31 augustus voert de stad aanpassingswerken uit aan de rotonde in de Burgemeester Lambrechtlaan.





Deze werken zijn nodig om tijdens de bouw van de wegtunnel onder de Zandstraat, in het kader van het Stationsproject, alternatieven te bieden voor het verkeer. Tijdens de werken is de rotonde Burgemeester Lambrechtlaan afgesloten voor het verkeer. Voetgangers kunnen wel altijd door. Fietsverkeer in de Burgemeester Lambrechtlaan blijft mogelijk in beide richtingen op het fietspad, aan de kant van Kortrijk Weide. De fietsers worden plaatselijk wel even omgeleid via de fietstunnel. In de Beheerstraat geldt tweerichtingsverkeer.





Het autoverkeer wordt omgeleid. Auto's die van de Menenpoort in de richting van de kluifrotonde Appel rijden, worden omgeleid via de Noordstraat - Beheerstraat. Auto's die omgekeerd rijden, via de Burgemeester Nolfstraat - Noordstraat - Beheerstraat. Parking Weide is enkel bereikbaar via de rotonde van 16 tot 28 augustus.





(JME)