Rotary Club reikt cultuurprijzen uit

Rotary Club Kortrijk-Groeninghe reikte met de start van 2018 cultuurprijzen uit. Beeldhouwer Paul Seys (61), man van Esther Bosmans van restaurant 't Klein Genoegen in Brugge, is laureaat voor de koninklijke academie voor schone kunsten. De keuze van steen in zijn werk en de afgelijnde maar brute verwerking sprak de jury aan. Johanna Maes (18), student Toegepaste Psychologie in de hogeschool Vives in Kortrijk, en Sarah Buysschaert (18), student logopedie en audiologie in Vives in Brugge, zijn laureaten voor het conservatorium. Johanna en Sarah dansten op nocturne n°20 van Frederic Chopin. Hun dans zat vol ontroering en schoonheid. De laureaten krijgen elk 1.000 euro.





(LPS)