Rookontwikkeling in liftkoker 23 januari 2018

De brandweer repte zich zaterdagnamiddag iets na tweeën naar het IT-bedrijf Delaware, op Kapel Ter Bede in Kortrijk. Daar was melding gemaakt van rookontwikkeling in een liftkoker. Ter plaatse bleek er weinig of niets aan de hand. De blussers hoefden dan ook geen water te gebruiken.