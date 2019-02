Rookontwikkeling in kantoorgebouw op Schouwburgplein: 50-tal KBC-werknemers geëvacueerd VHS

13 februari 2019

13u30 0

Rookontwikkeling, veroorzaakt door een vastgelopen motor van een aircosysteem, heeft woensdag kort voor de middag op het Schouwburgplein in Kortrijk geleid tot de evacuatie van een 50-tal werknemers van het KBC bank- en verzekeringskantoor. “De rook verspreidde zich eerst op de eerste verdieping van het gebouw, vooral in een keukentje waar boven het vals plafond het aircosysteem zit”, zegt Hans Vanpoucke van de brandweerzone Fluvia. “We hoefden niet te blussen.” De brandweer voerde een grondige controle uit om zeker te zijn dat er geen brand kon ontstaan. “Het was wat zoeken omwille van de complexe structuur van het pand”, weet Vanpoucke. “Er is niet alleen het bank- en verzekeringskantoor op die verdieping maar ook het Ibis-hotel en zelfs enkele individuele appartementen. Als buitenstaander is het moeilijk om je snel een correct beeld te vormen van de situatie.” Na een klein half uurtje mochten de geëvacueerde werknemers opnieuw naar binnen.