Rondleiding in rozentuin 31 mei 2018

De West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk verzorgt op zondag 3 juni een rondleiding in de internationale rozentuin naast kasteel 't Hooghe in de Doorniksesteenweg 218. De tuin met een verzameling van kwaliteitsvolle rozen vormt een mooi contrast met de negentiende-eeuwse Engelse landschapstuin die deel uitmaakt van het kasteelpark.





De demonstratie-, proef- en historische tuin omvatten telkens tot diep in het najaar meer dan 400 rozensoorten, die internationale faam onder rozenveredelaars en - kenners genieten. De begeleide wandeling van anderhalf uur start om 10.30 uur aan de ingang van de rozentuin. Deelnemen kost 4 euro per persoon. Vooraf inschrijven is niet nodig.





