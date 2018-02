Rondgang voor Koester brengt 4.200 euro op 07 februari 2018

De 43ste sinterklaasactie in Marke was een succes. Drie sinten en twintig zwarte pieten deden in drie weken tijd honderd huisbezoeken. Ze gingen ook langs bij sportclubs en bedrijven en in woonzorgcentrum De Ruyschaert. Het bracht alles samen 4.200 euro voor Koester op. Dat is een door het UZ in Gent gecoördineerd thuiszorgproject voor kankerpatiëntjes. De cheque werd overhandigd in café Sint-Jan op Markeplaats.





(LPS)