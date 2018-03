Roman belicht rol van Portugezen in WOI 28 maart 2018

02u39 1

Filip Canfyn (58), man van stedelijk adviseur evenementen Carine Coigné en vaste columnist van architectura.be, heeft zijn eerste roman af.





Canfyn belicht in Lysboa de rol van het 56.000 man 'sterke' Portugese Expeditieleger (PE) in WOI. De Portugezen werden tijdens de Slag bij de Leie op 9 april 1918 in de pan gehakt door de Duitsers. De lichamen van de 1.831 gesneuvelde Portugezen rusten op de militaire begraafplaats van Richebourg, nabij Rijsel. Lysboa wordt verteld aan de hand van brieven, die de kleinzoon van een soldaat krijgt. "Het waren vooral boeren, die met geleende Engelse geweren vochten", zegt Canfyn. "Portugezen zijn de liefste mensen die er bestaan, maar het waren tegelijk wrede kolonisten. Het land heeft veel gezichten. Lissabon is mijn lievelingsstad. Ook dat komt subtiel in mijn roman aan bod. Mijn droom is dat mijn boek ook in het Portugees uitkomt. De Pessoastichting toont interesse." Lysboa wordt uitgegeven door Bitbook. Er zijn 500 exemplaren. Het boek telt 150 pagina's, kost 15 euro en wordt al in boekenhuis Theoria verkocht. Info: www.bitbook.be. Foto Henk Deleu(LPS)