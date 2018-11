Romain en Monika vieren diamant 20 november 2018

Romain Six (83) en Monika Driesskens (82) zijn in het stadhuis van Kortrijk ontvangen voor hun zestigste huwelijksverjaardag.





Romain was meubelmaker. Het koppel kreeg vier kinderen: Hans, Geert, Carl en Francis. De jubilarissen wonen in de Palmboomlaan in de buurt De Drie Hofsteden.





(LPS)