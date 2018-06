Romain en Maria vieren diamant 14 juni 2018

Romain Verfaille (83) en Maria Collier (84) vierden in feestzaal Goed Ten Houte hun zestigste huwelijksverjaardag.





Het koppel woonde tot in 1970 in Zwevegem, waarna ze uitweken naar een huis nabij het Van Raemdonckpark in Kortrijk. Sinds goed een jaar verblijven ze in WZC T' Hoge. Romain werkte in de dienst personeelszaken van staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem. Het koppel kreeg drie kinderen: Erika, Lieven en Ilse. Er zijn ook zes klein- en twee achterkleinkinderen. Ze koesteren Kortrijk én Zwevegem.





(LPS)