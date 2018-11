Roemeense inbrekers gevat 06 november 2018

Twee Roemenen die op 1 november probeerden in te breken in woningen in de Marksestraat en de Lampestraat in Rollegem en Aalbeke, zijn gevat. Het duo werd opgemerkt toen de bewoner van een geviseerde woning in de Marksestraat rond 11.30 uur thuiskwam. Samen met nog twee anderen sloegen de daders op de vlucht. De bewoner verwittigde een passerende politiepatrouille en er volgde een zoekactie waarbij het verdachte voertuig in de Lampestraat werd gespot. Ook daar probeerde het viertal zijn slag te slaan. Er volgde een achtervolging tot in Moeskroen. Met bijstand van de politie van de zones Moeskroen en Grensleie konden twee daders uiteindelijk opgepakt worden. Het onderzoek naar de twee andere mededaders is volop aan de gang. (LSI)