Roemeens trio pleegt 43 diefstallen 09 maart 2018

02u37 1 Kortrijk Een Roemeense bende - twee mannen en een vrouw- moest zich op de rechtbank verantwoorden voor 43 diefstallen in Kortrijk en Ieper. Het trio staat ook in de ons omringende landen bekend voor gelijkaardige feiten. "Een schoolvoorbeeld van een rondtrekkende gangsterbende", zegt het openbaar ministerie.

Een jaar geleden kreeg een uitzendkantoor in de Rijselstraat in Kortrijk een jong zigeunerkoppel over de vloer die vroegen om een petitie te tekenen. Toen iemand in het kantoor daarop inging, slaagde één van de verdachten erin om met een list een gsm buit te maken. De diefstal werd kort nadien al opgemerkt. De politie was bij de pinken: heel snel na de feiten waren de twee al opgepakt. Vasile D. (22) en zijn toenmalige minderjarige vriendin konden gelinkt worden aan tal van gelijkaardige feiten in ons land, onder meer in Ieper. In het dossier kwam plots ook Maradia D. (20), de zus van Vasile, in beeld. Zij pleegde voornamelijk winkeldiefstallen. "Uit pure noodzaak", zegt haar advocate. "Mijn cliënte is ondanks haar jeugdige leeftijd gescheiden en moeder van twee kinderen. Makkelijk heeft ze het niet." Broer en zus, en een derde dader (de 36-jarige Ionel S. uit Duisburg) zitten inmiddels elf maanden in voorhechtenis. De oudste verdachte, die volgens het openbaar ministerie chauffeur speelde voor de andere beklaagden, zegt niks af te weten van de diefstallen maar staat wel internationaal gekend voor identieke feiten. Hij riskeert 15 maanden en de verbeurdverklaring van zijn Volkswagen Golf. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel voor Vasile D. en één jaar voor zijn zus Maradia. Dat de bende ook een minderjarige inzette tijdens de feiten, wordt gezien als een verzwarende omstandigheid. Vonnis op 12 maart. (VHS)