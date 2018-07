Roemeen tijdens ruzie met mes toegetakeld 09 juli 2018

02u43 0 Kortrijk Bij een ruzie is zaterdagavond een 52-jarige Roemeen levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij kreeg verschillende messteken, waarna hij op straat in elkaar zakte. Een klopjacht naar een verdachte leverde niets op.

De steekpartij zorgde zaterdagavond en -nacht voor heel wat opschudding op Overleie, vlakbij het Sint-Amandsplein, in Kortrijk. Vanuit een rijwoning strompelde Roemeen D.M. over straat. "Hij droeg een wit laken over zich", zegt een buurtbewoonster.





In levensgevaar

Hij was erg toegetakeld in het gezicht en op de rest van zijn lichaam. Hij verloor veel bloed en zakte neer in het portaal van residentie Sint-Amand. Een bewoonster van het appartement, een verpleegkundige, verwittigde meteen de hulpdiensten."





Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar, maar zijn toestand is ondertussen stabiel. Hij sprak gebroken Nederlands en Engels en kon niet meteen verhoord worden.





Park afgesloten

Wat er precies in zijn woning is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook de dader is nog niet gekend. De politie hield wel meteen een zoektocht in de buurt, onder andere in het vlakbij gelegen Astridpark. Het park werd zelfs een tijdje afgesloten. Urenlang voerden mannen in witte pakjes van het labo onderzoek uit in de woning en de Overleiestraat.





Een Pool wordt opgespoord voor verhoor. Wat zijn aandeel is, is nog niet duidelijk. Camerabeelden van een bankkantoor in de buurt worden ook onderzocht. (LSI/JME)