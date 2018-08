Rodenburg hekelt smerige snelwegparking TRUCKERS GEBRUIKEN TERREIN ALS WC, OOK DRUGS ZIJN PROBLEEM PETER LANSSENS

02u27 1 Kortrijk Inwoners van de wijk Rodenburg in Marke maken zich zorgen over een aanpalende snelwegparking.Truckers doen er hun behoefte achter leegstaande gebouwen en er worden ook drugs genomen. Het stadsbestuur van Kortrijk grijpt in.

Een wandelpad op de hoek van de Sint-Annastraat en Onze-Lieve-Vrouw-ten-Spiegelestraat verbindt de villawijk Rodenburg met de snelwegparking langs de E17, richting Frankrijk. Er dolen verdachte figuren rond, wat vooral te maken heeft met twee leegstaande gebouwen op de snelwegparking. Daar zaten vroeger een restaurant en Touring Club in. "Die lege en bouwvallige gebouwen lijken echt nergens op, ze staan er te verloederen", zegt buurtbewoonster Jill Owen (36), kandidate op de lijst van de burgerpartij Kortrijk Vooruit. "Vrachtwagenchauffeurs doen hun behoefte achter die panden omdat er geen gratis toilet is op de snelwegparking. De stank is niet te harden. Er worden ook drugs gebruikt, want er slingeren daar soms naalden rond. En er duiken dealers op, die passanten benaderen. Veel mensen uit de wijk Rodenburg vermijden die omgeving omdat het er niet veilig is. Dat is onaanvaardbaar. We spreken hier wel over de laatste snelwegparking op de E17 voor de grens met Frankrijk hé. Er is amper iets voorhanden, ook niet voor toeristen. Het is een schande, hoe smerig het er daar bijligt."





Gewest en Shell

De snelwegparking is eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt beheerd door het oliebedrijf Shell. De concessie loopt in 2021 af. Pas dan start het Vlaamse Gewest een nieuwe inschrijvingsronde voor het tankstation en de panden op de snelwegparking. Tot dan blijven de lege panden staan in de staat waarin ze zich nu bevinden. Is de kous hiermee af? Nee, want burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld), schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) en schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a) laten het hier niet bij.





Meer toezicht

"Het wandelpad aan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Spiegelestraat heeft weinig nut, het werd vroeger wellicht gebruikt door personeel van het vroegere restaurant op de snelwegparking", zeggen de politici. "We gaan in overleg met het Vlaamse Gewest en Shell om het bewuste wandelpad af te sluiten. En we zullen aan het Vlaamse Gewest vragen om het terrein rond de leegstaande gebouwen op te ruimen. We spreken verder het Vlaamse Gewest en Shell aan om voor betere signalisatie naar het sanitair te zorgen, want er is wel degelijk sanitair op die snelwegparking. Het probleem is vooral dat de toiletten er betalend zijn. We vrezen dat dit voor veel truckers een drempel is", aldus de politici. Burgemeester Van Quickenborne vraagt de politie om er meer toezicht te houden.