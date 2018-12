Rode Kruis huldigt 15 cursisten Peter Lanssens

17 december 2018

Het Rode Kruis in Kortrijk richtte een cursus Eerste Hulp in. Vijftien cursisten slaagden in het examen. Hen erkennen voor hun geleverde inspanningen gebeurde door brevetten uit te reiken. Die huldiging was op vrijdag 14 december, in het lokaal van het Rode Kruis in de Antoon Van Dycklaan. Een hapje en een drankje ontbraken niet.