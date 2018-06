Rode Duivels bezoeken basisschool 05 juni 2018

02u56 0

Twee of drie Nederlandstalige Rode Duivels bezoeken vrijdag de vrije basisschool in Bellegem. De school werkte een leuk en creatief project uit om Pleegzorg Vlaanderen in de kijker te zetten en wint zo een actie van jeugdzender Ketnet en de Waalse tegenhanger OUFtivi. In Vlaanderen krijgen naast Bellegem ook scholen in Brakel, Zandbergen, Heverlee en Antwerpen het bezoek van Rode Duivels, die tijdens hun voorbereiding op het WK in Rusland graag tijd vrijmaken voor de leerlingen. De jongeren van de vrije basisschool in Bellegem kijken er alvast erg naar uit. Welke Duivels vrijdag van de partij zijn, is nog niet bekend. (LPS)