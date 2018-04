Robin Maes is West-Vlaams Jonge Ondernemer 03 april 2018

Robin Maes van het bedrijf MR Group in Kortrijk wordt West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2018.





Maes stoot op die manier door naar de finale in mei van de JCI Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar in Antwerpen. Vier finalisten streden om de award, een initiatief van 14 West-Vlaamse JCI-afdelingen. Robin Maes (MR Group, Kortrijk) haalde het van Sofie Vandenbriele (Bulik Standbouw), Lorenzo Deceuninck (LDM Moving & Handling) en Laurent Valcke (O'learys). De vier finalisten stelden zichzelf en hun bedrijf te voor aan een jury van West-Vlaamse managers uit allerlei sectoren, voorgezeten door Francis Van Eeckhout (CEO Deceuninck). Robin Maes is de man achter het bedrijf MR Group. Robin en zijn 78 medewerkers richten zich op de installatie van zonnepanelen en warmtepompen.





(JME)