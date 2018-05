Robin Maes is Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar 30 mei 2018

02u27 1 Kortrijk Robin Maes (34), die met zijn Kortrijkse zaak MR Group hernieuwbare energiesystemen installeert, is door JCI verkozen tot Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar. MR Group is gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. Maes richtte het bedrijf meteen na zijn studie op.

"Tijdens mijn opleiding werd voorspeld dat zonnepanelen in de toekomst zouden 'boomen', en daar heb ik op ingespeeld", legt hij uit. Intussen werken 83 mensen voor MR Group, en wordt een jaarlijkse omzet gerealiseerd van 20 miljoen euro. Jaarlijks worden een 60-, 70-tal installaties geplaatst bij particulieren in ons land, en een 10-tal in fabrieken in België, Duitsland en Nederland. De finalisten werden onder meer beoordeeld op hoe innovatief hun bedrijf is en in welke mate het internationaal actief is. "Ik heb berekende risico's genomen en denk dat de jury mijn durf waardeert. In 2010 was er crisis in de zonnepanelensector. Dat was een heel moeilijke periode, maar ik ben ervoor blijven gaan. Toen ik MR Group oprichtte, had ik een geldschieter nodig. Ik heb middenin de crisis mijn laatste cent in het bedrijf gestopt omdat ik overtuigd was van de sterkte van MR Group."





Een andere troef van Maes is dat hij op alle posities binnen zijn bedrijf zelf actief is geweest. "Ik heb het allemaal gedaan: installatie, werfleiding, studiedienst, planning en boekhouding", aldus Robin. "Voor het managen van het bedrijf is dat van groot belang." (JME)