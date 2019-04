Roadtrip van 2.500 kilometer in rammelbak steunt kinderen met zeldzame aandoening: “Enthousiasme is groot” Opbrengst benefiet in café De Klokke naar vzw Cri-du-Chat Peter Lanssens

19u12 13 Kortrijk Met een rammelbak van minimum 20 jaar oud en een aankoopprijs van maximum 500 euro deelnemen aan een roadtrip van 2.500 kilometer door Scandinavië. Die uitdaging gaan Jorn Vandenborre (28) uit Zwevegem en Thomas Van Elslander (30) uit Bissegem aan. Ze zamelen ook geld in voor de vzw Cri-du-Chat, met een benefietavond komende zaterdag in café De Klokke. Die vzw helpt gezinnen die door het cri-du-chatsyndroom, een zeldzame aandoening bij kinderen, getroffen zijn.

Hun gesponsorde Subaru Legacy uit 1994, met 283.000 kilometer op de teller, wordt zaterdag voorgesteld. Jorn Vandenborre en Thomas Van Elslander rekenen dus op Japanse degelijkheid om begin juli de Carbage Run in Scandinavië uit te rijden. De voorstelling van hun wagen op 20 april in café De Klokke in de Boudewijn IX-laan in Kortrijk gaat hand in hand met een benefiet. Want de opbrengst gaat naar Cri-du-Chat. Die organisatie houdt familiedagen voor door het cri-du-chatsyndroom getroffen gezinnen. Dat is een zeldzame aandoening bij kinderen, veroorzaakt door het ontbreken van een stukje erfelijk materiaal. Met problemen zoals een tragere groei, moeizaam bewegen, niet goed praten en een achterstand bij de verstandelijke ontwikkeling als gevolg.

Steunkaarten

Vzw Cri-du-Chat geeft ook info en tips. Mitch David en Julie Adyns uit Wevelgem richtten de vzw op. Hun dochter Axelle heeft de genetische afwijking. “Mitch is een collega, de keuze voor het goeie doel was dus snel gemaakt. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen”, zegt Thomas Van Elslander, die bij DOVO werkt. Er worden zaterdag zo’n 150 mensen verwacht in café De Klokke. Wie dat wil, kan ook een steunkaart van 5 euro kopen. Te krijgen in De Klokke en café Den Bras. Extra sponsors, hun stickers hangen op de wagen, blijven ook steeds welkom.

Gekke opdrachten

Dat Jorn en Thomas deelnemen aan de Carbage Run, heeft ook met (veel) geluk te maken. Want er werden via loting maar 500 van de 2.500 ingeschreven teams uit Nederland en België geselecteerd. Team Borpel (hun bijnamen zijn Borre en Pelle, red.) mag meedoen aan de wedstrijd van 1 tot en met 5 juli. “Eerst zien of we tot aan de start in Kopenhagen in Denemarken raken, ook al goed voor een rit van 2.500 kilometer. Dus eigenlijk wordt dat 5.000 kilometer samen”, lachen de twee vrienden. De spectaculaire route vol natuurpracht gaat door Denemarken, Zweden en Noorwegen en eindigt net boven Göteborg. Slapen doen ze op campings. “Tijd en snelheid zijn niet belangrijk, wel de gekke en uitdagende opdrachten die we onderweg krijgen”, vertellen de vrienden. “Het is een verrassing welke opdrachten het worden, maar we gaan ongetwijfeld in vreemde situaties belanden. We kunnen trouwens punten met die opdrachten verdienen. Het team met de meeste punten krijgt 1.000 euro. Als we winnen, je weet maar nooit, schenken we dat geld uiteraard ook aan de vzw Cri-du-Chat.”

De cardanaandrijving is niet meer 100 procent. Maar ah, het zal wel lukken. Borre en Pelle

Chassis oplassen

Jorn en Thomas kochten hun Subaru Legacy voor 500 euro bij een dealer uit Izegem. Als je daar het inschrijvingsgeld voor de wedstrijd, verkeerstaks, verzekering, rechtsbijstand, belasting op inverkeerstelling (BIV) en kosten voor herstellingen bij optelt, zitten ze al aan 3.559 euro. “De wagen raakte eerst niet door de keuring omdat de carrosserie verroest is”, vertellen ze. “We lieten het chassis oplassen, om dat op te lossen. Gelukkig is de motor nog in een goeie staat. De auto rijdt heel goed. De zetels achteraan zijn weggenomen. Er ligt daar nu een grote plank. Zodat we werkmateriaal en onderdelen zoals een reservebatterij kunnen meenemen. Als de Subaru een defect heeft onderweg, moeten we het zelf oplossen. We maken ons vooral over de cardanaandrijving zorgen. Die is niet meer 100 procent. Ah, het zal wel lukken. Zotte kosten? We gaan ook voor ongeveer 1.000 euro benzine moeten kopen, zeker met de verhoogde brandstofprijzen in Zweden en Noorwegen”, aldus de vrienden. Info staat op de Facebookpagina ‘Borpelfeesten! Tvv Cri-du-Chat’ of tel. 0475/36.33.34 (Thomas Van Elslander).