Road Rock voor het eerst tweedaagse 24 augustus 2018

Muziekwedstrijd en -festival Road Rock mikt op 2.500 bezoekers, vandaag en zaterdag op het Schouwburgplein.





Road Rock is voor het eerst een tweedaagse. De organisatoren helpen jonge bands vooruit in hun carrière. 303 bands schreven zich in. Mogen optreden op vrijdag vanaf 18 uur: Hyper!, Walther, Mind Wolf en Houston's Problem. Spelen op zaterdag vanaf 17 uur: Aping Friends, King For A Day, Big Fat Toddlers en Other Than The Others. Het winnend muzikaal talent krijgt onder meer 3.000 euro aan materiaal en studiotijd. Headliners zijn Michael Schack op vrijdag en Zornik op zaterdag. Koen Buyse van Zornik neemt een uur de tijd om zijn ervaring te delen met de jonge bands.





Road Rock trekt ook op toer. Zo gaat het op 31 augustus naar de kermis in Marke met optredens van Other Than The Others, Blain en Solitude Within. Info over het gratis toegankelijke Road Rock staat op Facebook. (LPS)