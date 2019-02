Road Rock strikt vier topbands

en wordt betalend Maxime Petit

23 februari 2019

16u28 0 Kortrijk Het stadsfestival Road Rock voert een paar wijzigingen door. Het podium verhuist van het Schouwburgplein naar het Begijnhofpark en de toegang is niet meer gratis. De organisatie mikt met 4 topbands op 2.500 bezoekers.

Road Rock groeide in drie jaar tijd uit tot een gevestigde waarde in Kortrijk. Tijdens de rockrally die plaatsvindt tijdens de Sinksenfeesten op 9 en 10 juni strijden 8 bands voor een finaleplaats op het festival op 31 augustus. Guy Swinnen van The Scabs is de juryleider tijdens de finale en Gunther Lamoot is de presentator van dienst. De vierde editie pakt uit met 4 topbands: Emma Bale, The Sore Losers, Daan en The Van Jets. “Met zo’n affiche kunnen we het festival niet meer gratis houden”, zegt organisator Geert Lefevre. “Maar we hopen toch dat de muziekliefhebbers weer massaal de weg vinden naar ons podium.” The Van Jets spelen er hun laatste openluchtconcert ooit. Een ticket kost 30 euro.

Groeien

“We vinden het nog steeds belangrijk om lokaal muzikaal talent een kans te geven. Vorig jaar schreven ruim 300 bands zich in voor onze rockrally en nu staat de teller na amper 14 dagen al op bijna 200.” De winnaars mogen voor 3.000 euro spenderen aan muziekmateriaal en krijgen een professionele studio-opname van één single in Catharsis Productions in Izegem cadeau. De nummer twee moet het met 2.000 euro doen in de muziekwinkel en voor de derde is er een cheque van 1.000 euro voorzien. Geert Lefevre wil dat het festival blijft groeien. “Als alles goed gaat, dan staan we volgend jaar op Kortrijk Weide. We onderhandelen zelfs al met groepen voor volgend jaar. Eén ervan is een publiekstrekker die Rock Werchter al een paar keer in lichterlaaie zette.”