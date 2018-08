Rioolwerken in Godesberglaan 10 augustus 2018

De firma Growebo uit Wevelgem start op maandag 13 augustus met het aansluiten van een riolering in de Bad Godesberglaan op de Lange Munte, op een strook tussen de rotonde met de Baaistraat en de Maandagweg. Die zone sluit voor verkeer. Er is een omleiding via de Ambassadeur Baertlaan, Etienne Sabbelaan en Tarwelaan en omgekeerd. Het voetpad blijft open, ook voor fietsers, maar dan wel met hun stalen ros aan de hand. School voor buitengewoon secundair onderwijs De Hoge Kouter is enkel via de Baaistraat bereikbaar. Van 22 tot 24 augustus worden de fietspaden op de werfzone hersteld. Dan kan verkeer wel weer. (LPS)