Rioleringswerken in Herdersstraat 08 maart 2018

De riool in de Herdersstraat nabij het Astridpark, die deels inzakte ter hoogte van de Izegemsestraat, wordt hersteld. De stad stelde met Wegenbouw Ockier een gespecialiseerde firma aan. De werken zijn gestart. Omdat de hoofdriool in het midden van de weg ligt, is de Herdersstraat afgesloten voor verkeer. Verkeer met herkomst Kortrijk rijdt om via de Izegemsestraat, Molenstraat, Jakob Vandervaetstraat en Herdersstraat. Verkeer met herkomst Heule rijdt om via de Izegemsestraat en Graaf de Smet de Naeyerlaan. De werken zijn bij gunstige weersomstandigheden tegen uiterlijk 25 maart voltooid. (LPS)