Riolering gespoeld na lozing brandstof 19 februari 2018

De brandweer van de zone Fluvia moest zaterdagmiddag met duizenden liters water de riolering langs de Bissegemsestraat in Heule (Kortrijk), in de buurt van café 't Veekaatje, spoelen. Buurtbewoners meldden rond halftwaalf een gasgeur in hun woning en kelders. Nazicht door de brandweer maakte duidelijk dat er geen sprake was van een gaslek. Metingen leverden geen concentraties gas op. Even later bleek dat een buurtbewoner tientallen liters mazout of benzine in zijn rioleringsputje had geloosd. De dampen verspreidden zich via de riolering over de rest van de straat. De boosdoener mag de gepeperde rekening van brandweerinterventie verwachten. Met een handigheidje op grootmoeders wijze, een hoeveelheid afwasmiddel, zorgde de brandweer voor een snellere afbraak van het goedje in de riolering. (LSI)