Ring Shopping strikt 'Colruyt van elektroketens' ELECTRO DEPOT KOMT OOK MEDI-MARKET TOT 70 EXTRA JOBS

02u40 1 Henk Deleu Bruno Devriese en Charlotte Tahon, voor de winkelruimte waar Electro Depot komt. Kortrijk Electro Depot, ook wel eens de 'Colruyt van de elektroketens' genoemd, opent in april in het Ring Shopping. In het winkelcentrum openen binnenkort nog drie nieuwe handelszaken, waaronder Medi-Market, een supermarkt vol gezondheidsproducten. Dat zal samen goed zijn voor 60 tot 70 extra jobs in het Ring Shopping.

Ring Shopping kreeg 3,5 miljoen bezoekers over de vloer in 2017. "Een stijging van 4,2 procent in vergelijking met 2016 en een record", zegt shoppingmanager Bruno Devriese.





Het management steekt nu nog een tandje bij door de leegstand bijna helemaal terug te dringen. In een ruimte van 1.700 vierkante meter, waar tot eind mei 2015 supermarkt Delhaize deels zat, opent in april een vestiging van de Franse keten Electro Depot. De winkel is in Frankrijk bekend voor haar lagekostenstructuur. De elektrotoestellen staan in metalen rekken. Aan lage prijzen, wat kan door te besparen op inrichting, energieverbruik en transportkosten.





"Een trekker, want elektro ontbrak nog in het Ring Shopping", vervolgt Devriese. Ook nieuw, vanaf mei en in de ruimte waar tot begin 2011 supermarkt Colruyt deels zat, is Ko-No, wat staat voor Kortrijk Noord. "Ko-No, naast supermarkt Albert Heijn, is een hippe brasserie van 400 vierkante meter, met ook een terras", zegt Devriese. "Een aanwinst, want op drukke dagen is het hier nu soms 'vechten' voor een stoel in de andere horecazaken."





Henk Deleu De nieuwe horecazaak Ko-No opent naast supermarkt Albert Heijn.

Medicijnen

Derde nieuwkomer is Medi-Market, recht tegenover de Standaard Boekhandel, vanaf april. In die supermarkt vol gezondheidsproducten worden ook medicijnen verkocht.





"Die volwaardige apotheek is een extra dienst voor onze bezoekers", zegt Bruno Devriese. "Er komt tot slot ook een grote kledingzaak bij, op de bovenverdieping, maar die naam mag ik nog niet geven. Meer info volgt later."





Jubileum

"Er zijn momenteel 25 vacatures in het winkelcentrum", zeggen Bruno Devriese en marketingverantwoordelijke Charlotte Tahon. "Daar komen nu zestien jobs bij, dankzij de komst van Electro Depot. En in de andere nieuwe handelszaken zullen ook een pak mensen aan de slag kunnen. We organiseren in februari een jobbeurs in het Ring Shopping, maar hierover later meer", aldus de managers.





Het winkelcentrum bestaat 45 jaar in 2018. Dat wordt het hele jaar door gevierd met onder meer de komst van minstens twee artiesten per maand. Ook in 2018 wordt de circulatie op de gratis parking herbekeken. Het loopt vooral stroef op de rotonde aan poort 1. In 2019 volgt bovendien een renovatie van het Ring Shopping met het moderniseren van de buitengevels en het interieur. Vacatures bekijken kan op www.ringshopping.be en www.jobs.electrodepot.be.