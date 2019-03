Rijverbod voor buschauffeur bij vijfde veroordeling LSI

01 maart 2019

12u29

Bron: LSI 0

Een man uit Ingelmunster zal zijn auto en motor, maar ook zijn bus acht dagen langs de kant moeten laten staan. Dat besliste de Kortrijkse politierechter. Op 9 juni 2018 kon Tom T. met zijn motor aan 63 kilometer per uur geflitst worden in een zone 30 in de Groeningelaan in Kortrijk, in de buurt van een school. Hij passeerde er evenwel op een zaterdag. Dat stemde de politierechter aanvankelijk wat milder, tot ze in de gaten kreeg dat het al voor de vijfde keer was dat T. zich voor een politierechter moest verantwoorden én dat hij buschauffeur is. Ze veroordeelde hem tot een boete van 320 euro en acht dagen rijverbod.