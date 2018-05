Rijverbod en boete na tocht met quad 01 juni 2018

Een 39-jarige automobilist uit Kortrijk is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van één maand en een boete van zo'n 1.500 euro.





Op 20 augustus vorig jaar merkte een politiepatrouille Ruben V. in het Kortrijkse centrum met zijn quad op. De agenten moesten ruim 80 kilometer per uur rijden om hem bij te houden. Op de quad zaten nog twee meisjes. Toen de agenten Ruben V. langs de kant wilden zetten, reed hij gewoon verder. Uiteindelijk kon hij toch staande gehouden worden.





"Ik hoorde de sirene niet", verdedigde V. zich. De politierechter hechtte geen geloof aan die verklaring. Als hij zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal V. opnieuw moeten slagen voor praktisch en theoretisch rijexamen, psychologische en medische proeven. In 2014 liep hij al een veroordeling voor alcoholintoxicatie op. Bij een volgende veroordeling hangen nog twee maanden extra rijverbod boven het hoofd. (LSI)